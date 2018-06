Omwonenden worstelen met groei Efteling: 'Nooit verwacht dat ze ook hier zouden bouwen'

In Oss doodgescho­ten man is 30–jarige Peter Netten

10:39 OSS – De man die zondagnacht is doodgeschoten voor het woonwagenkamp aan de Hoogheuvelstraat in Oss, is de 30–jarige Ossenaar Peter Netten. Dat bevestigen meerdere betrouwbare bronnen tegenover het Brabants Dagblad. De politie is volop bezig met het onderzoek, de schutter is nog voortvluchtig.