Omstanders trekken bestuurder uit de bus na heftig ongeluk in Helmond: ‘Hij leek straalbezopen’

Jan mishandel­de zijn vrouw: ‘Ik trok haar aan haar haren door de woonkamer’

DEN BOSCH/BREDA/HELMOND - Ze zijn met veel. In de laatste vijf jaar waren er in ons land 750.000 mensen slachtoffer van partnergeweld. In 20 procent ging het om structureel geweld. En vrouwen zijn daar weer bijna zes keer vaker slachtoffer van dan mannen. Maar waarom slaat iemand zijn vrouw eigenlijk? Rob, Berend en Jan doen hier hun verhaal. ,,Steeds nam ik me voor: dit was de laatste keer.”

21 november