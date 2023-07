OM: ‘Vlijmense docent maakte ook op schoolplein pornografische foto’s van meisjes’

Op je allereer­ste vakantie­dag juf helpen met meubels sjouwen? Lena, Jasper, Lieve en Safa doen het graag

VUGHT - Lekker uitslapen of chillen op de bank? Lena (12), Jasper (9), Lieve (12) en Safa (12) helpen liever juf Robin van basisschool de Piramide in Vught met meubels sjouwen, zelfs op hun allereerste vakantiedag. De meubels gaan naar arme kinderen in Gambia.