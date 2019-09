OM moet geitenhouder vervolgen voor dood door schuld, vindt hof Den Bosch

Hondje doodgebe­ten door rottweiler: ‘Iedereen was bang voor dat beest’

17 september HELMOND - In de Van Meelstraat in Helmond is afgelopen zondag een hondje doodgebeten door een rottweiler. De loslopende hond toonde eerder ook al agressief gedrag richting mensen en andere honden. De eigenaar lijkt vrijuit te gaan.