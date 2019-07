OM heeft Brabantse liquidatie-bazen op het oog

DEN BOSCH - Hoewel de uitvoerders van veel liquidaties in het Brabantse al achter tralies zitten, zet het Openbaar Ministerie met de politie alles op alles om ook de opdrachtgevers te pakken. ,,Maar juist die zaken zijn razend ingewikkeld”, zegt officier van justitie Janine Kramer desgevraagd. “Toch hebben we alle hoop binnen enige tijd met resultaten te kunnen komen.”

Brabant kende vooral vorig jaar nogal wat criminele afrekeningen. Het is volgens Kramer geen geheim dat veel ervan met de zo florerende drugsproductie en –handel in de provincie te maken hebben. En zo is het volgens haar ook duidelijk dat de schutters vrijwel allemaal in opdracht van hogerhand werken. ,,Die mannen willen we uiteraard ook hebben. Maar dit zijn erg lastige onderzoeken. De opdrachtgevers zijn daar niet in de buurt, worden niet toevallig gezien door getuigen. Ze laten dus ook geen sporen als DNA of bloed achter. Geen telefoon in de buurt, geen auto om de hoek. En zeker zo belangrijk: de mensen die er meer van weten durven vaak niets te zeggen.”

Het neemt niet weg dat het OM ‘alles op alles’ zet om door die muur heen te breken. ,,We hebben in verschillende zaken genoeg verdenkingen. Dat is niet genoeg, er moet overtuigend bewijs zijn.” Over welke zaken en mensen het gaat, kan en wil Kramer niks zeggen. ,,Het gros is zakelijk, al zijn er ook andere motieven te over zoals onderlinge familieruzies. We pakken elke zaak op en onderzoeken dan meteen of er onderling verbanden zijn.”

Het OM en de politie voelen zich getriggerd door uitspraken van de Brabantse commissaris van de koning Van der Donk en ex-burgemeester Rob van Gijzel die de politie verweten niet genoeg te doen. ,,We doen wat we kunnen”, zegt Kramer diplomatiek. ,,Het zijn in het oog lopende zaken, maar zoals gezegd: dat maakt ze niet makkelijker.”

Meer mensen, geld en tips