OM: Gendtse handlanger Martien R. 'koos bewust voor criminele carrière’

Nieuwsover­zicht | Poetin trekt stekker uit Brabantse vestiging Gazprom - Man schiet zichzelf in buik tijdens schoonma­ken wapen

Er is de laatste jaren een toename van branden waarbij zonnepanelen betrokken zijn. Die slaan ook nog eens extra snel over naar omliggende woningen. En een man is vandaag per ongeluk gewond geraakt bij het schoonmaken van zijn vuurwapen in Raamsdonk. Hij ligt met een schotwond in zijn buik in het ziekenhuis. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van deze woensdag 1 juni.

1 juni