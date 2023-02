OM eist 3,5 jaar cel voor brute verkrachting in weiland Geffen: ‘Scène uit een hele enge film’

Hilvaren­beek wint eerste slag van Reusel-De Mierden in strijd om versmallen Prins Hendrik­laan

DEN HAAG/ESBEEK – De Raad van State heeft de gemeente Hilvarenbeek in een conflict met buurgemeente Reusel-De Mierden over de versmalling van de Prins Hendriklaan in Esbeek voorlopig in het gelijk gesteld.

