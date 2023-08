Ollandseweg Sint-Oedenrode snel op de schop; met vrijliggende fietspaden

Brouwerij ReuZ in Moergestel te koop: ‘Alles zat tegen’

MOERGESTEL - De brouwerij ReuZ staat te koop. De brouwerij, bekend van Reuzenbieren, heeft sinds 2017 eigen brouwinstallaties die sinds 2019 in het voormalige Café De Schouw staan, nu Brouwhuys ReuZ genaamd. ,,We zijn ruim 3 jaar verder op deze prachtlocatie en moeten helaas constateren dat we het niet hebben gered.”