Oktoberfest: jetzt geht’s los in West-Brabant

Het Oktoberfest is in West-Brabant intussen bijna net zo populair als carnaval. Het wemelt de komende weken weer van de Duitse bierfeesten. Daar hoort vanzelfsprekend toepasselijke kleding bij: een dirndl voor de vrouwen, een lederhose voor de mannen. Maar wat trekken die Oktoberfest-fans eigenlijk aan?

Het Duitse woord ‘dirndl’ is verwant aan het antieke Nederlandse woord deerne. De betekenis varieert van jong meisje tot 'loszinnige stoeipoes'.

Oorspronkelijk zijn het dienstmeisjes die in deze kleding rondlopen op herenboerderijen in de Alpen. In de tweede helft van de negentiende eeuw wordt de ‘dirndl’ een typisch modefenomeen in grotere Alpensteden.

De cast van Im Weissen Rossl in Berlijn in 1930.

Adolf Hitler in lederhose. Eva Braun in een dirndl In 1930 wordt het kledingstuk in Duitsland en Oostenrijk razend populair dankzij de operette Im Weissen Rösl. De dirndls die daarin te zien zijn, worden gemaakt door het bedrijf van de Joodse broers Julius en Moritz Wallach, dat is gespecialiseerd in Beierse 'woon- en kledingstijl'.



Ook de nazi’s zijn gecharmeerd van dirndl en lederhosen. Adolf Hitler laat zich in de jaren twintig nog fotograferen in Beierse klederdracht. Hij vindt het geen bezwaar dat zijn maitresse Eva Braun, gekleed in een dirndl, nazikopstukken verwelkomt op de Berghof.



In 1939 ‘germaniseren’ de nazi’s de dirndl. De hoge kraag vinden ze te katholiek. Die wordt vervangen door een diepe decolleté, waarin de borsten flink worden opgestuwd.



De mouwen worden korter en de taille wordt aangetrokken, zodat de dirndl er een stuk sexier uit ging zien. Er zijn critici die de hedendaagse dirndl veroordelen als een overblijfsel van het Derde Rijk.

Taboe

Na de Tweede Wereldoorlog is het dragen van al te Duitse kleding jarenlang taboe. Wel is er een korte opleving rond 1965, wanneer The Sound of Music uitkomt en Julie Andrews in een soort dirndl over Alpenweides hupst.

Pas in de loop van de jaren negentig komt er een soort dirndl-renaissance op gang. Tegenwoordig is het heel normaal voor Zuid-Duitse jongeren om zich in een dirndl of lederhose te hijsen.

De lederhose is intussen weer zo populair, dat er zelfs speciale zwembad-lederhosen op de markt zijn. De broek zoals we hem nu kennen vindt zijn oorsprong waarschijnlijk in de achttiende eeuw. Toen was het gewone werkkleding.

Duitse romantiek

Pas een eeuw later, in de tijd van de Duitse romantiek, krijgt de stedelijke bevolking interesse in een geïdealiseerd boerenland en wordt de lederhose gezien als een voorbeeld van het goede, simpele landleven.

Boeren denken daar in die periode overigens heel anders over. Wanneer ze op cic gaan, trekken ze liever een gewoon maatpak aan. Een lederhosen vinden ze tot het begin van de twintigste eeuw vooral iets voor landarbeiders die geen geld hebben voor iets beters.

Hoe draag je strik van een dirndl?

Vrouwen die verloofd of getrouwd zijn, dragen de strik van hun schort rechts. Wie nog single is, heeft de strik links hangen. Meisjes van onder de twaalf, weduwen en bedienden dragen hun strik onder op de rug.

Dirndl-traditionalisten vinden dat de rok net over de knie moet vallen. Over schoenen wordt niet zo moeilijk gedaan, al worden gympen, cowboylaarzen en slippers afgeraden.

De bretels van de lederhose moeten kruislings over de rug worden gedragen. Zorg voor een extra shirt of overhemd. Het is onvermijdelijk dat er tijdens het Oktoberfest bier op de kleiding terecht komt.

Lederhose met witte sokken De bretels van de lederhose moeten kruislings over de rug worden gedragen. Dan zakt de broek niet zo snel af.

Een van de grote voordelen van de lederhose is, dat er witte sokken onder gedragen kunnen worden. Ze kunnen desnoods bijna tot aan de knie worden opgetrokken, zonder dat het vervelend commentaar oplevert van trendgevoelige dames.

Een echte lederhose heeft knopen die gemaakt zijn van hoorn. Of, nog beter, van het gewei van een edelhert.

De kwaliteit van een lederhose kan verschillen. Voor drie tientjes zijn er al modellen die het Oktoberfest waarschijnlijk niet overleven. Tegelijkertijd zijn er exemplaren die voor de eeuwigheid zijn gemaakt. Die kwaliteit vertaald zich in de prijs. Ze kunnen makkelijk 2.000 euro kosten.

Waar laat je je telefoon?

Lederhosen zijn niet ingericht op het vervoeren van een mobiele telefoon. Het risico is levensgroot dat het mobieltje tijdens het drinken uit een van de ruime zakken valt. Maar er is een oplossing: de boxershort met diepe zakken die is ontwikkeld door drie studenten van de Avans Hogeschool in Breda. Dit Kangaroo Underwear is al her en der te koop.

Wo gehts's los in West-Brabant?

6, 7, 8 oktober

Boktoberfest, Den Hamse Bok, (7 okt) Hoge Ham 45, Dongen

Biks Oktoberfest, De Drie Linden, (7 okt) Heisprong 15, Prinsenbeek

Oktoberfest Dongemond, (6,7,8 okt) Feesttent Werfkampenseweg, Raamsdonk

Oktoberfest Roosendaal (6/7 okt), Burgemeester Godwaldtpark, Roosendaal

Okthoberfest Tholen, (7 okt) De Meulvliet, Zoekweg 8, Tholen

14, 15 oktober

Oktoberfestival Breda, Strand Binnen, (14/15 okt) Tramsingel 48c, Breda

Jolly’s Oktoberfest, Jolly Jester, (14 okt) St. Bavostraat 35, Rijsbergen

Oktoberfest Fijnaart, Fendertse Hoeve, (14 okt) Kadedijk 3, Fijnaart

Oktoberfest Rijen, ’t Vermaeck, (14/15 okt) Rijksweg 112, Rijen

Oktoberfest Oudenbosch, Tivoli, (20, 21 okt)Jezuietenplein 33, Oudenbosch

Oktoberfeest Oosterhout, Feesttent Lukwelpark, (20 okt) Oosterhout

Oktoberfest Zundert, Tenniscentrum De Leeuwerik, (21 okt) Zundert (uitverkocht)

Oktoberfest Rijen, ’t Vermaeck, (20, 21 okt) Rijksweg 112, Rijen

28 oktober

Oktoberfest Oud-Vossemeer, Dorpshuis de Vossenkuil, Oud Vossemeer