OG3NE vanaf nu te spotten op de snelweg en Kluun kan geen rust vinden

Ooit een dansende vrouw in je sinaasappel gezien? Wim Daniëls wel. Vanochtend nog.

In de laatste aflevering van Expeditie Robinson ging het niet zo goed met Hugo Kennis (hij werd onwel na een proef), maar het lijkt erop dat hij zich in de komende aflevering weer herpakt. Praatjes heeft hij in ieder geval wel weer.