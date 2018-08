OG3NE is weer terug en La Fuente geniet van mooi gezelschap

Ranomi Kromowidjojo omringd door Ferry's

Ranomi Kromowidjojo is in San Fransisco en wordt daar omring door Ferry's. Haar vriendje Ferry, Sausalito Ferry, Ferry Building, Ferry Plaza. Overal Ferry's!

Leontien van Moorsel is trots

De uit Boekel afkomstige Leontien van Moorsel kwam een jaar geleden in contact met Lisanne. Het meisje had anorexia en maakte een heftige periode door. Nu, twaalf maanden later, gaat het stukken beter met haar. Leontien, die in het verleden zelf ook anorexia heeft gehad, is trots.