OG3ENE en Rob Scheepers naar Mariahout

Dringend gezocht: vrachtwa­gen­chauf­feurs. ‘Spijt dat ik het niet eerder ben geworden’

WAALWIJK - Op de wervingsavond voor vrachtwagenchauffeurs in het Mandemakers Stadion in Waalwijk kwamen donderdag ook jonge vrouwen af. Inge Marijnissen bijvoorbeeld. Ze rijdt al in een rallybak, nu de volgende stap: een vrachtwagen.