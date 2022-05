Of ik nog gebruikte kleding had, vroeg mijn collega. En nog veel meer verhalen Over Mijn Grens

In deze Brabantse gemeenten is de kans op een tekenbeet het grootst

Na een lange wandeling in het bos is het altijd slim om jezelf te checken op teken, dat is algemeen bekend. Maar wist je dat één op de drie tekenbeten worden opgelopen in tuinen? Wageningen University onderzocht per gemeente hoe vaak mensen in de tuin worden gebeten door een teek. In Brabant is het vooral in Alphen-Chaam opletten geblazen.

25 mei