Oeuvre-cd van Astense cabaretgroep Pro et Contra voor weduwe van zanger

VIJF VRAGEN Oekraïense vluchtelin­gen in Steenber­gen verhuizen naar sociale huurwonin­gen; kan dat zomaar?

STEENBERGEN - Mensen die een sociale huurwoning zoeken, moeten vaak jaren wachten. Dat geldt ook voor vluchtelingen met een verblijfsstatus. Hoe kan het dan dat 36 Oekraïense vluchtelingen in Steenbergen met voorrang terecht kunnen in een huurhuis? En wie betaalt de huur? Vijf vragen over deze kwestie.