Oeteldonk gaat voor extra hekken en podia vanwege extreme drukte: ‘Zo spreiden we de massa beter’

Rechtbank spreekt schoonzoon van beruchte Toon N. uit Best vrij; hij speelde geen rol bij wietkweke­rij

DEN BOSCH/BEST - De bewoonster van een huis in Best vertelde de politie dat plaatsgenoot Jos M. bij een wietkwekerij op haar zolder was betrokken, maar dat is niet genoeg om hem daarvoor te veroordelen. De Bossche rechtbank spreekt hem vrij.