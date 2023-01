Oekraïners gaan wonen en helpen in verpleeghuis Veghel

Een ouderwets voorlees­feest­je voor kinderen in de biebs, maar online meekijken kan ook

SINT ANTHONIS - Er gaat niks boven je fijn laten voorlezen. Zeker als het buiten koud en nat is. Is het niet vlak voor het slapen gaan in het warme bed thuis, dan wel in een van de bibliotheken. Donderdagmiddag werden kinderen voorgelezen door een vrijwilliger in de bieb in Sint Anthonis.

11:38