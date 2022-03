Oekraïner steekt snelweg bij Asten over vanwege autopech, blijkt met gezin al zes dagen op de vlucht

De man bleek met zijn vrouw en kinderen al zes dagen onderweg te zijn. Ze waren vanuit Oekraïne op de vlucht naar Engeland en sliepen al enkele nachten in hun auto in plaats van in een hotel. Tot overmaat van ramp begaf de wagen het, en wilde de man donderdagochtend hulp inschakelen. Hij stak de A67 over naar het tankstation aan de andere kant van de weg.

De politie werd daarvan op de hoogte gebracht. ‘Levensgevaarlijk natuurlijk, een situatie waar we eigenlijk altijd hard tegen optreden in de vorm van een stevige bekeuring', was hun eerste reactie. ‘Maar al gauw bleek de situatie totaal anders dan verwacht', vervolgen agenten van de politie Someren hun verhaal op Instagram. ‘We hebben de man teruggebracht naar zijn gezin en namens hem de ANWB gebeld.’

Tranen

De Wegenwacht kwam ter plaatse en bood kosteloos pechhulp aan. Volgens een woordvoerder van de ANWB is dat het minste wat de dienst in deze tijd kan doen. ,,We helpen alle Oekraïners die met pech langs de weg komen te staan voor niks. Die bijdrage kunnen we leveren en dat doen we graag.” De auto van het gezin lijkt volgens de woordvoerder dusdanig kapot, dat hij naar een garage gebracht moet worden.

Een woordvoerder van de politie bevestigt dat de auto inderdaad naar een garage gaat. ,,Ik heb begrepen dat het gezin goed wordt begeleid", zegt ze. Of dat inhoudt dat de familie bij de garage verder opgevangen wordt, is niet bekend. ,,Wij zijn daar verder niet meer bij betrokken", zegt de politie.

De kinderen kregen 's ochtends van de agenten een politiebeer om hen gerust te stellen. Volgens de politie had de vader van het gezin tranen in zijn ogen staan. ‘Wij zijn blij dat het eindelijk een keer mee zit voor hem, ook al is het relatief gezien maar een klein gebaar. Dit doet ons wat!’

