Oekraïner in huis met PTSS? ‘Je kunt ze helpen en erger voorkomen’

Nachtmerries, spanning en lusteloosheid. Een deel van de gevluchte Oekraïners kan op dit moment klachten ervaren. Dat is het gevolg van een trauma dat is opgelopen door de oorlog en de vlucht. Samenwonen met een getraumatiseerde vluchteling kan dan best ingewikkeld zijn. ,,Maar deze mensen hoeven echt niet allemaal opgenomen te worden. In de thuissituatie kun je al veel betekenen, legt GZ-psycholoog Jorin Blokland (28) uit. ,,Soms is de regie teruggeven al genoeg.”