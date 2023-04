Oekraïense vrouwen vertellen: ‘De diepe angst die je bij de keel grijpt, alles te moeten missen wat je lief is’

Het optreden is in schouwburg Cuijk in aansluiting op de Nationale Dodenherdenking. ,,De vrouwen vertellen over wat de oorlog persoonlijk met ze doet”, aldus regisseur Berry Reijnen. ,,Sommigen lezen een brief voor, een ander draagt een gedicht voor. De waan van de oorlog komt aan bod, de diepe angst die je bij de keel grijpt en allesbepalend is voor wat er vanbinnen met je gebeurt. Ook hoe het is om alles te moeten missen wat je lief is.”