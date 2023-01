Oekraïense vluchtelingen proberen te (over)leven in Boxtel: ‘De een sprankelt, de ander niet’

BOXTEL - In de grauwe, zielloze omgeving van het voormalig bankpand in Boxtel zoeken Oekraïense vluchtelingen een weg om te (over)leven. Vooral mét elkaar, ook als is er voldoende hulp.