Objecten van Hetty en gedichten van Wilko bij De Pimpernel, beoordeel zelf of ze matchen of niet

Haropi digitali­seert foto’s en films: ‘Die video van ‘Sneeuwwit­je’ voor volwasse­nen was wel een grappige’

GEFFEN/OSS - Bestoft op zolders of onder in kasten. Werkelijk overal liggen nog videobanden, foto’s, films, dia’s en dvd’s met beelden van mooie herinneringen. Maar hoe bewaar en bekijk je die? Haropi in Geffen weet het: digitaliseren.