O’G3NE gaat los, en gaat Frans Bauer door de knieën?

De O'G3NE's hebben er duidelijk zin in. Maandenlang hebben ze hard getraind, vanavond mogen ze los. Dan is te zien of het al die moeite waard was . Maar zo te zien heeft het Fijnaartse drietal er alle vertrouwen in.

Esther Verhoef heeft het script gekregen van haar loeispannende laatste thriller Lieve mama. Volgend jaar weten we of de serie - want dat wordt het - net zo spannend is als het boek.