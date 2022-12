NVWA neemt ‘horrorfokker’ in Eersel opnieuw onder de loep na misstanden: onaangekondigde inspectie

Johan Vlemmix wil weer naar de sterren kunnen kijken in oude Sterren­wacht in Hoeven

HOEVEN - Johan Vlemmix is aangeland in West-Brabant, om er nooit meer weg te gaan. Hij is in het complex van de oude Sterrenwacht in Hoeven getrokken, voorlopig om te voorkomen dat de krakers terugkeren.

17 december