NVWA neemt 57 verwaarloosde runderen en kalveren in beslag in Brabant, veehouder aangehouden

Oss knokt door met familie R. over standplaat­sen kampje

OSS - De gemeente Oss en de familie R. blijven elkaar bevechten in de rechtbank. Komende maandag zijn er bij de bestuursrechter drie zittingen over de woonwagen van Toon R., die in 2020 op last van burgemeester Buijs een half jaar gesloten werd.

9 december