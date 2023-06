Nuenenaren in verzet tegen azc: ‘We kunnen de gevolgen niet overzien, dat vinden we eng’

Vriend van doodgescho­ten kickboks­trai­ner Stef Muller wil niet meer geconfron­teerd worden met strafzaak

DEN BOSCH/UDEN - Nijmegenaar Bas O. (50) ontkent dat hij een Udenaar te lijf is gegaan met een klauwhamer. Hij stond maandag terecht voor een mishandeling die uitmondde in een schietpartij in Uden. Daarbij werd zijn vriend, kickbokstrainer Stef Muller, doodgeschoten.