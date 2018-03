Nudisten doen recordpoging naakt golfen in Tilburg

TILBURG – Met zoveel mogelijk naakte personen tegelijk de golfbaan op. Nou ja, op z’n minst met 48 nudisten. Dat is het streven van Karin van Beljouw, die het record ‘bloot minigolven’ poogt te verbeteren. En waar kan dat beter dan op de minigolfbaan bij Dolfijn in Tilburg?

Het record uit het Guinness Book of Records stamt van afgelopen zomer, toen 47 Australiërs poedelnaakt tegen een golfballetje sloegen. Over dat aantal wil Van Beljouw heen. “Hoe je er ook uit ziet, je moet je op je gemak voelen. Ook naakt. Social media bestrijdt dat, want mensen plaatsen alleen hun perfecte kiekjes.”

Naakt rondlopen, is dat raar? Vrienden en collega’s confronteren Van Beljouw er regelmatig mee. “Zij kijken me dan een beetje vreemd aan en vragen zich af of ik áltijd bloot rondloop. Of ze denken dat alle mensen op een naaktcamping seks met elkaar hebben.”

Quote Ik weet dat het slechts om een druppel op een gloeiende plaat gaat Organisatrice Karin van Beljouw

Ze wil graag duidelijk maken dat het daar niets mee te maken heeft. Naturisme gaat volgens haar over het feit dat je je als mens op je gemak kan voelen. Om dat kracht bij te zetten, organiseert ze met The Djuri Collective, een organisatie die zich sterk maakt voor naturisme, deze recordpoging.

En zo kwam ze na heel wat afzeggingen uit bij entertainmentcentrum Dolfijn in Tilburg. Andere benaderde golfbanen in Nederland wilden liever niet geassocieerd worden met een dergelijk initiatief. “Het gaat niet samen met kinderfeestjes, kreeg ik dan te horen. Op zich begrijpelijk, maar ook dáárom organiseren we dit. Bloot zijn mag gerust beter bespreekbaar worden.”

Quote Onder de voorwaarde dat ze buiten de openingsuren golfen, vind ik het prima Thomas Dol van Dolfijn

Voorwaarde

Thomas Dol, eigenaar van Dolfijn, kan zich wel vinden in het initiatief. “Ze hebben gevraagd of ze het hier mochten doen. Onder de voorwaarde dat ze buiten de openingsuren golfen, vind ik het prima”, laat hij weten. Dol denkt ‘niemand kwaad te doen’ en volgens de Dolfijn-eigenaar ‘is er niks mis met het streven van Van Beljouw’.