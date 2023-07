Nu ook politieke vragen over komst van vakantiepark Dommelsvoort

Plan: ‘Bouw zestig woningen in Beers in plaats van 550 chalets op Dubai aan de Maas’

Bouw zestig of zeventig woningen in plaats van vakantiepark Dommelsvoort. Dat stelt Vrienden van de groene Kraaij. De groep die al jaren ageert tegen de komst van het grootschalige park komt nu met een alternatief. ‘Bouwen in Beers in plaats van Dubai aan de Maas’.