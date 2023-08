Nu nog een oude fabriek, straks kun je hier wonen met fraai uitzicht over de Maas

Doorgaande vrachtwa­gens weren uit Waal­re-dorp lastig verhaal, verbod ‘moeilijk te handhaven’

WAALRE - Doorgaande vrachtwagens en ander zwaar verkeer weren uit Waalre-dorp via een doorrijsluis met maximale hoogte is onbegonnen werk. De negatieve gevolgen van zo’n blokkade zijn te groot voor lokale ondernemers. Een verbod met borden of gezette tijden waarop vrachtverkeer de gemeente in mag, zijn effectiever.