Nu de coronapandemie voorbij lijkt, verdwijnt het mondkapje uit het straatbeeld: ‘Bevrijd? Dat was ik al in 1945’

Moordzaak Heidy Goedhart: justitie legt zich neer bij vrijspraak Wim S.

DEN HAAG/KAATSHEUVEL - Het Openbaar Ministerie gaat niet naar de Hoge Raad om de vrijspraak van Wim S. te betwisten in de zaak over de moord op Heidy Goedhart uit Kaatsheuvel. In een verklaring laat justitie weten dat het ‘onvoldoende juridische mogelijkheden ziet voor een succesvolle cassatie’.

21 maart