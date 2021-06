Nu al onenigheid: VVD verkiest D66 boven SP in Brabant, CDA wil juist verder met socialisten

De verkenners gaven vrijdag in Provinciale Staten toelichting op hun advies. Hun lichte voorkeur gaat uit naar een coalitie van VVD, CDA, GroenLinks, PvdA en SP. De VVD, de grootste partij van Brabant, gaat daar niet in mee en ruilt SP graag in voor D66. ,,Als de andere partijen dat ook zien zitten kunnen we op korte termijn aan de slag en vragen we een gespreksleider ons te begeleiden", zegt VVD-fractieleider Suzanne Otters. ,,Ons gezamenlijk streven moet zijn vrijdag 2 juli een nieuw college te kunnen installeren.”