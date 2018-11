Nu al 132 festivals in Brabant: hoeveel kunnen daar nog bij?

Geef uw mening Geweldig dat winkels in Nederland ‘Black Friday’ omarmen

18 november Dikke vette kortingen! Wie wordt er niet gelukkig van, nu met de dure decembermaand voor de deur? Komende vrijdag is het Black Friday, een uit Amerika overgewaaid commercieel fenomeen waarbij talloze winkels hun producten voor veel lagere prijzen van de hand doen. Ook in Nederland rukt dit koopjesfestijn op. En mensen staan ervoor in de rij!