NS na fataal ongeval Eindhoven: bierfiets te gevaarlijk voor verkeer

Als het aan de NS ligt, moet de rechtbank daarom ook antwoord geven op de vraag of het verantwoord is om mensen met een rijdende bar de weg op te sturen. ,,De principiële vraag is of het gevaarlijk is om mensen met een bierfiets het verkeer in te sturen. En ja, het is gevaarlijk. Het risico is levensgroot’’, zei advocaat Peter Knijp van de NS maandag aan het slot van de rechtszaak tegen de Helmondse bierfietsverhuurder.