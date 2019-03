NS en FNV: ook in Brabant ‘forse hinder’ op spoor door pensioenprotesten

,,Dat er in het hele land, dus ook in Brabant, sprake gaat zijn van forse hinder in de ochtend is wel duidelijk”, zegt Erik Kroeze, woordvoerder van de NS. Het spoorbedrijf verwacht ook de rest van de maandag nog last te hebben van de staking. De NS weet niet hoeveel medewerkers het werk neerleggen. ,,Maar de bereidheid om te staken, lijkt groot onder het personeel.” Ook initiatiefnemer FNV kan geen exacte aantallen geven.

‘Mondjesmaat treinen’

Het is niet uitgesloten dat er in de vroege ochtend toch treinen rijden in Brabant, maar het zal volgens de NS hoe dan ook ‘mondjesmaat’ zijn. ,,Wij adviseren mensen dat als ze een alternatief hebben daar ook gebruik van te maken.”

Op NS-standplaatsen Den Helder, Hoorn, Alkmaar, Enkhuizen, Utrecht, Zwolle, Den Haag, Hengelo, Enschede, Arnhem, Rotterdam, Amsterdam, Eindhoven, Maastricht en Heerlen wordt het werk sowieso neergelegd. Maar, zo voegt een FNV-woordvoerder eraan toe, ook op de stations in andere steden zal de overlast hierdoor groot zijn.

Bussen rijden wel