'Normaal gesproken vang ik boeven, vandaag een geitje langs het spoor'

Het was dinsdagavond geen gewone werkavond voor buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) en ProRail-medewerker Frits Kierkels uit Reuver. Aan het begin van de avond wordt hij met twee collega's opgeroepen omdat er een geit langs het spoor tussen Vught en Boxtel loopt. Een uur later weet hij het beestje zelf te vangen: met een schoenveter.

,,Ik ben van de incidentenbestrijding, dus normaal moet ik boeven opsporen", vertelt Kierkels. ,,Maar nu was het geitje." Hij komt rond 20.00 uur met zijn collega's bij het spoor in Esch, waar volgens de melding het geitje gezien is.

Quote Daar zat hij dan, tussen de bramen. Ik wilde er niet bovenop springen. Frits Kierkels, BOA en ProRail-medewerker Terwijl Kierkels met zijn collega's de taakverdeling maakt, stopt een machinist van een passerende sprinter om de mannen te vertellen waar het geitje is gezien. Een paar honderd meter terug. ,,Ik ben er gelijk naar toe gelopen met een zaklamp. Al snel had ik het geitje in het vizier. Ik dacht 'nou dat is makkelijk', maar als je in de buurt komt, gaat dat geitje natuurlijk weg."

Schoenveter

De BOA probeert het geitje richting zijn collega's te sturen, die bij de overweg in Vught surveilleren. Maar het geitje besluit anders en springt in een droge sloot. ,,Daar zat hij dan, tussen de bramen. Ik wilde er niet bovenop springen. Want dan springt het geitje weg, en lig ik in de bramen." Even denkt Kierkels na wat te doen, voordat hij besluit zijn schoenveter los te trekken.

Met een soort stropje weet hij het geitje te vangen. ,,Ik had eigenlijk mijn handboeien willen gebruiken, maar die waren te klein voor zijn pootjes", grinnikt hij.

Geen intercity's

Volgens meldingen van machinisten liep het geitje waarschijnlijk al een paar dagen langs het spoor. Dinsdagavond rond 18.00 uur kwamen er zoveel meldingen binnen, dat NS en ProRail besloten op zoek te gaan naar het beestje en een deel van het treinverkeer stil te leggen. Uiteindelijk wist Kierkels hem rond 21.15 uur te vangen, waarna het treinverkeer hervat kon worden.