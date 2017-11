Noordbrabants Museum verwerft schilderij van Vincent van Gogh; grootste aankoop ooit voor het museum

De Collse watermolen is een lentelandschap met een watermolen met rode daken. Het is een van de weinige belangrijke schilderijen uit de Brabantse periode van Van Gogh dat nog in particulier bezit was. Het werk is gemaakt in de tijd dat Van Gogh in Nuenen woonde. De Collse watermolen lag dichtbij het toenmalige station Nuenen-Tongelre. Met de twee andere watermolens refereert de schilder vermoedelijk naar de Opwettense en Hooijdonkse watermolen, die in de buurt van Nuenen liggen. Tegenwoordig ligt de door Van Gogh geschilderde Collse watermolen in de gemeente Eindhoven. Het bouwwerk is in 1975 gerestaureerd en heeft de status van rijksmonument.