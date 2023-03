Noordbrabants Museum gaat langer open vanwege ‘Efteling-drukte’

‘Poosplaats’ nummer 106 is voor Landgoed Tongelaar

Mill is een poosplaats rijker. Een wat? Een poosplaats. Dat is een plek waar verpozen en poëzie samenkomen. Te herkennen aan een stenen bankje of een zwerfkei met daarin een gedicht verwerkt. In Mill sinds woensdag te vinden op Landgoed Tongelaar.