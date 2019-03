Nooit meer ‘Beat It’ in Jumbo? Supermarkt overweegt Michael Jackson-ban

Vijf dingen die je moet weten voordat je gaat stemmen

8:02 Woensdag 20 maart is het zover: dan kunnen we stemmen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen. We kiezen dan niet alleen wie onze provincie gaat besturen, maar indirect ook wie er in de Eerste Kamer komt. Aangezien we niet één, maar twee stemmen mogen uitbrengen is het belangrijk om alvast deze dingen te weten.