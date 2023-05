Noodweer zet streep door amateurduels UNA-Dongen en Nuenen-Venray

Zoom(wo)man triatlon werd duatlon, maar viel zeker niet in het water

BERGEN OP ZOOM - De derde Zoom(wo)man triatlon is zaterdag omgezet in een duatlon. De veroorzaker daarvan is de blauwalg in het water van de Binnenschelde in Bergen op Zoom, waardoor het zwemonderdeel niet door kon gaan.