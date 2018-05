Noodweer treft grote woonboerderij in Esch: bliksem slaat in, huis brandt helemaal af

Autisti­sche verkeersre­ge­laar die ontucht pleegde met jongetje moet onderzocht

15:20 BREDA - Een verkeersregelaar die in Sprang-Capelle jongetjes zou hebben gepaaid in de hoop er seksuele contacten mee te kunnen onderhouden, moet worden onderzocht door een psychiater. De rechtbank in Breda besloot dat dinsdag.