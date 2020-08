Noodweer slaat toe: wateroverlast, omgewaaide bomen en woningen geraakt door bliksem

Dinsdagavond was er flink wat wateroverlast in de Abdisstraat in Prinsenbeek. Door de regen kon de enorme hoeveelheid water niet weg. Het stroomde door verschillende straten en uiteindelijk kwam het terecht via de Kapittelhof in de Velsgoed. De brandweer zette met borden de straten af.

Volledig scherm Wateroverlast in Prinsenbeek. © Perry Roovers

In de Tilanushof in Oosterhout is door de hevige storm een boom op twee huizen en op het dak van de garages gevallen. Er raakte niemand gewond. Wel zijn er dakpannen op een geparkeerde auto gevallen. Wat de schade is is nog niet bekend. De brandweer kan de boom niet verwijderen. De gemeente zal met een hoogwerker de boom veilig van de daken afhalen en daarna in stukken zagen.

Volledig scherm Boom op huizen gevallen in Oosterhout. © Mathijs Bertens

Bij een woning aan de Ploegstraat in Made is de bliksem ingeslagen en brand ontstaan in de schoorsteen. De brandweer is met twee voertuigen waaronder een hoogwerker ter plaatse. Er zijn geen gewonden gevallen.

Volledig scherm Schoorsteenbrand in Made door blikseminslag. © Marcel van Dorst

In Waspik is rond 20.15 uur een complete schoorsteen losgeraakt van een woning aan de Burgemeester Kampstraat. Dat kwam door blikseminslag. De buren hoorden een enorme klap. De brandweer haalt met een hoogwerker losse stukken schoorsteen van het dak af. De straat is afgezet.

Volledig scherm Brandweer haalt schoorsteen van dak na blikseminslag in Waspik. © Erik Haverhals

De A27 Breda richting Gorinchem was tussen Oosterhout-Oost en knooppunt Hooipolder dicht, maar is rond 21.30 uur weer opengegaan. Door de zware regenval lagen er over een lengte van drie kilometer veel takken op de weg. Er stond een lange file. Rijkswaterstaat heeft de weg vrij gemaakt.

Volledig scherm Takken op de A27 tussen Oosterhout en Hooipolder. © Jeroen Stuve

Ook de A17 Roosendaal richting Dordrecht, tussen Roosendaal-West en Stampersgat was dicht. Daar lag een boom op de weg.

Eerder op de avond is in Nuenen is op de Eeuwselsestraat een boom omgewaaid. De brandweer haalt de boom weg.

Volledig scherm Omgewaaide boom in de Eeuwselsestraat in Nuenen © fotopersburo Bert Jansen/Sem van Rijssel

