Noodkreet: tandarts gezocht voor Rotterdam, West-Brabant en Zeeland, laat meer studenten toe

De tandartsen in de regio Rotterdam, West-Brabant en Zeeland hebben een brandbrief gestuurd aan Den Haag over het grote tekort aan collega’s. Regiogenoten zouden in de toekomst steeds vaker zonder tandarts zitten vanwege volle praktijken.

Vooral bij kinderen dreigt de mondzorg tekort te schieten, zo stellen de tandartsen. ,,Terwijl juist bij ons het zo preventie zo belangrijk is door er tijdig bij te zien. Maar kinderen komen niet bij de tandarts als hun ouders geen tandarts hebben. Maar ook omdat ouders denken dat ze moeten betalen, terwijl het voor kinderen juist gratis is.’’

De Rotterdamse Tandartsen Vereniging richt de brandbrief samen met de collega’s in Zeeland en West-Brabant aan twee ministers. Tamara van Ark van Volksgezondheid en Ingrid van Engelshoven van Onderwijs. Want in de ogen van de tandartsen ligt de oplossing in de opleiding.

Al ruim tien jaar is het advies vanuit het Capaciteitsorgaan - dat kijkt of er voldoende tandartsen zijn - meer studenten toe te laten. Nu zouden er honderd per jaar extra nodig zijn. Deze moeten snel welkom zijn, zo staat in de brief, want elke student die aan de opleiding begint, is pas over zeven tot acht jaar klaar.

Geen opleiding in buurt

Opvallend: het grote tandartsentekort speelt niet overal in Nederland even sterk. Er zijn forse verschillen tussen steden mét en zonder opleidingsplaatsen. Studenten kunnen Tandheelkunde studeren in Amsterdam, Groningen en Nijmegen, en blijven daar dan ook in de buurt hangen.

In Rotterdam - waar het Erasmus MC deze studie niet heeft - zijn vele malen minder tandartsen per 100.000 inwoners. ,,Het bestaan van een opleiding Tandheelkunde aan de universiteit blijkt een belangrijke, zo niet bepalende factor te zijn voor de uiteindelijke vestigingsplaats van jong afgestudeerden.’’ De wens is dan ook dat een deel van de opleiding voor de extra studenten in Rotterdam komt.

Alleen door extra studenten toe te laten, zouden ook kinderen in Rotterdam de mondzorg kunnen krijgen die zij nodig hebben. Verder zouden daardoor tandartsen ook hun praktijk aan hun opvolger kunnen overdragen, zodat patiënten niet op zoek moeten naar een nieuwe tandarts.