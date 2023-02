Noodkreet sportverenigingen over stijgende energiekosten sporthal: ‘Laat ons buiten schot’

Bestse buurt en ontwikke­laar worden het niet eens over veelbespro­ken bouwplan De Boomgaard

BEST - Ondanks een ultieme ‘lijmpoging’ komen ontwikkelaar Mastade en omwonenden er samen niet uit: het bouwplan De Boomgaard in Best. Dus moet de gemeenteraad de knoop doorhakken over hoe hoog en ‘massaal’ de nieuwbouw mag worden.