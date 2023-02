Nog veel onduidelijkheid rond vermeend schietincident in Arnhem en gearresteerde Deurnenaar

,,Het onderzoek is nog in volle gang", geeft een woordvoerder aan. Zo moet nog nader worden onderzocht wat voor wapen de Deurnenaar bij zijn arrestatie nu precies bij zich had. De politie spreekt tot nu toe van een ‘op een vuurwapen lijkend’ voorwerp.

Achtervolging met helikopter

De man in kwestie werd afgelopen zaterdag in Eindhoven na een achtervolging door de politie gearresteerd. Daarbij werd onder meer een helikopter ingezet. Eerder die dag kreeg de meldkamer melding van een mogelijk schietincident aan de Stadshoudersstraat in Arnhem. In een woning daar trof de politie een vrouw met hoofdwond aan. Ze werd per ambulance afgevoerd. Over haar toestand wordt niks medegedeeld. Ook kan de politie nog niet bevestigen of ze is neergeschoten. Wel werd een kogelhuls in het huis gevonden.