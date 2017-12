Nog steeds grote kans op spekgladde wegen; code geel van kracht

Vijf redenen waarom je een fout raadslid niet zomaar weg krijgt

12 december BREDA - Een raadslid in Moerdijk wordt verdacht van belastingfraude en witwaspraktijken. ,,Als de verdenkingen kloppen, dan is een raadslidmaatschap niet meer mogelijk’’, zegt burgemeester Jac Klijs. Maar is dat ook zo? En heeft de burgemeester daar eigenlijk wel iets over te vertellen? Experts geven antwoord.