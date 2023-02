Nog meer zorg in achtertuin politiebureau Cuijk: naast verslaafdenopvang ook hulp voor ggz-cliënten

Mishande­lin­gen en vechters zorgen voor drukke carnaval bij politie: ‘Maar geen grote ordeversto­rin­gen’

Meerdere incidenten in Brabant zorgden voor een drukke carnavalsperiode bij de politie. Onder meer in Prinsenbeek, Kaatsheuvel, Tilburg en Breda vonden (zware) mishandelingen plaats. In Rijen waren meer dan twintig mensen betrokken bij een vechtpartij, in Schijndel liep een man met een mes rond tussen de feestgangers en in Eindhoven waren racistische teksten te zien. Maar: ,,Echt grote ordeverstoringen waren er niet.”