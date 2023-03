Nog meer spoorproblemen mogelijk? Hier in Nederland leven dassen

Volgens spoorbeheerder ProRail zitten er op veertig locaties in met name het oostelijk deel van het land dassen bij en onder het spoor. Volgens een woordvoerder is dat al jaren bekend en worden deze plekken nauwlettend in de gaten gehouden. Hij spreekt echter van een uitzonderlijke situatie in het Friese Molkwerum en in Esch. ,,Maar de dassen zijn wel duidelijk in opkomst.”