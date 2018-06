Nog geen signalen van schurft in Brabantse studentensteden

In Leiden waren er negentien studentenhuizen waar de schurft werd gesignaleerd. De klachten van schurft zijn jeuk, schilfers en rode strepen op de huid. Het wordt veroorzaakt door een mijt, een klein beestje.

Marina de Bekker, persvoorlichter GGD Hart voor Brabant, laat weten dat er de laatste tijd wel weer vaker vragen over schurft zijn gekomen. "Maar we hebben geen signalen ontvangen dat schurft in ons werkgebied vaker voorkomt onder studenten. Schurft is geen ziekte die je verplicht moet melden. Daarom hebben we geen exacte cijfers."

Dat beaamt Jeroen Polman van GGD West-Brabant. "Ook in ons werkgebied ontvangen we geen signalen dat het vaker voorkomt. En ook hier is er geen meldplicht, waardoor cijfers onbekend zijn."

Middeleeuwen

Voor veel mensen klinkt schurft als een ziekte van vroeger, maar het bestaat nog altijd. En mensen kunnen er ook mee besmet raken. Vooral op plekken waar mensen dicht op elkaar leven zoals in verpleeghuizen, asielzoekerscentra en studentenhuizen is de kans op uitbraken groter.

Mensen die langdurig contact hebben met iemand die besmet is met schurft, hebben de kans om het ook op te lopen. Het kan onder meer ontstaan door bij elkaar in bed te slapen of een trui van elkaar te dragen. Als de mijt op je huid zit, dan graaft hij kleine gangetjes waarin het beestje eitjes en uitwerpselen legt. Dat zorgt ervoor dat de huid gaat jeuken en er schilfers en rode strepen ontstaan.

Studentenverenigingen

Een rondgang langs de grootste studentenverenigingen in Eindhoven, Tilburg en Breda wijst ook uit dat het probleem in Brabant niet speelt. Joppe Snijder van studentenvereniging Phileas Fogg in Breda heeft wel eens gehoord dat iemand schurft had, maar denkt dat de meeste personen het voor zichzelf houden. "Het is niet iets waar je trots op bent, dus de meeste studenten zullen het niet aan de grote klok gaan hangen. Naar mijn weten speelt het in het Bredase studentenleven ook niet enorm."