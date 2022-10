Nog geen oplossing voor torenhoge energierekening Brabantse middelbare scholen: ‘We verduurzamen waar we kunnen’

Automobi­list moet uitwijken en belandt in sloot in Brabants Landhorst

LANDHORST - Een automobilist is zondagavond laat met haar wagen in een sloot beland langs de Grote Baan in Landhorst. De vrouw zou hebben moeten uitwijken voor iets op de weg. Daardoor was zij de controle over het stuur kwijtgeraakt.

