Nog een lichaam in de Waal gevonden, identiteit nog niet vastgesteld

vrijdaginterview De man met de teugels: ‘Ik ben wel eens uitgeschol­den omdat ik om drie uur ’s nachts dichtging’

18 juni Hij is inmiddels 68 jaar en had makkelijk vanuit zijn luie leunstoel het leven aan zich voorbij kunnen laten trekken. Maar daar heeft Jos van Raaij uit Overloon geen zin in. Als coördinator is hij nauw betrokken bij de verbouwing van multifunctioneel centrum Oelbroeck in Sint Anthonis.