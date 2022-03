Nodig je Valentijn gerust uit voor een avondje bij chef Angelo

Midden in een woonwijk aan de rand van Tilburg ligt restaurant Hofstede de Blaak. De weg naar het oude Engelse landhuis, daterend van 1907, is een aan te raden route voor culi’s welke van verfijnd eten in een gemoedelijke Brabantse sfeer houden. Ook de prijs-kwaliteit is dik in orde, stellen we aan het eind van de avond vast.